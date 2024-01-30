Сербский "Железничар" объявил о подписании контракта с футболистом Иваном Игнатьевым

Ранее "Сочи" расторг соглашение с российским форвардом

ТАСС, 30 января. Сербский футбольный клуб "Железничар" подписал контракт с российским нападающим Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает пресс-служба "Железничара".

По данным портала Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца сезона.

25-летний Игнатьев в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги провел 12 матчей за "Сочи" и забил 2 мяча. 14 января клуб объявил о расторжении контракта с игроком. Ранее форвард выступал за московский "Локомотив", самарские "Крылья Советов", казанский "Рубин" и "Краснодар".

"Железничар" занимает 14-е место в чемпионате Сербии, набрав 18 очков после 19 туров.