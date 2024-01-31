Легкоатлетка Любушкина стала самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом в 2023 году

Спортсменку 15 раз проверяли на допинг

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специализирующаяся в спортивной ходьбе Кристина Любушкина в 2023 году 15 раз тестировалась Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсменка чаще остальных проверялась на допинг агентством за 12 месяцев прошлого года.

11 раз проверялись РУСАДА на допинг в 2023 году бегунья Анна Тропина и специализирующийся в спортивной ходьбе Максим Пьянзин, по 10 раз - ходок Кирилл Фролов и бегун Максим Якушев.

В начале августа на чемпионате России в Челябинске 28-летняя Любушкина финишировала четвертой на дистанции 10 000 метров. В феврале спортсменка стала серебряным призером командного чемпионата страны в ходьбе на 35 км. 24 сентября в Саранске в финале серии "Королева российского спорта" она выиграла бронзовую награду на дистанции 10 000 метров.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство чаще всего тестировало триатлонистку Анну Гореву (11 раз), в 2021-м - биатлонистку Ларису Куклину и легкоатлета Андрея Леймана (по девять раз), в 2020-м - легкоатлетку Елену Лашманову (12), в 2019-м - легкоатлетку Александру Гуляеву (12), в 2018-м - бегуна Владимира Никитина (21), в 2017-м - лыжников Александра Большунова и Анастасию Кулешову (по 14).