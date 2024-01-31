Боснийский футболист Хамулич на правах аренды перешел из "Тулузы" в "Локомотив"

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа

ТАСС, 31 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе нападающего Саида Хамулича из французской "Тулузы" на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним боснийцем рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа.

Хамуличу 23 года, он выступал за "Тулузу" с января 2023, но в июле был отправлен в аренду в нидерландский "Витесс". За нидерландский клуб нападающий провел 13 матчей и отдал 1 голевую передачу. Также в его активе 6 игр за сборную Боснии и Герцеговины, он дебютировал на национальную команду в июне 2023 года в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.