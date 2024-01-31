Тутберидзе не сомневается в невиновности фигуристки Валиевой в употреблении допинга

Тренер спортсменки отметила, что хуже вердикта по делу фигуристки быть не могло

ТАСС, 31 января. Этери Тутберидзе, являющаяся тренером фигуристки Камилы Валиевой, не сомневается в чистоте спортсменки. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может, - написала Тутберидзе. - Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И наверное невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь так и останется. Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому".

"К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее, - продолжила Тутберидзе. - Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одаренная спортсменка, на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос - а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы - это наша боль".

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России победы в командном турнире, в котором принимала участие спортсменка. Результаты Валиевой были аннулированы, российская команда переместилась на третье место. Валиева также лишилась золотых наград чемпионатов Европы и России. Вернуться к соревнованиям фигуристка может 25 декабря 2025 года.

Запрещенный препарат триметазидин обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка в составе российской сборной уже выиграла командный олимпийский турнир. Спортсменка была допущена до личных соревнований, в которых заняла четвертое место.