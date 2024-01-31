31 января, 13:46,
обновлено 31 января, 14:01
Фигурное катание

Тутберидзе считает, что происхождение запрещенного препарата Валиевой не расследовали

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 31 января. Тренер Этери Тутберидзе заявила, что у нее было самое большое желание, чтобы историю с допинговым делом Камилы Валиевой досконально расследовали. Об этом Тутберидзе написала на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию. А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны", - написала Тутберидзе.

"Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм, - добавила она. - И вот по прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону".

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады Пекине. На Олимпийских играх в Пекине российская сборная, в состав которой входила Валиева, выиграла командный турнир. 

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Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна