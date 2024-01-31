Хоккеист "Спартака" Ручкин не считает "Локомотив" неудобным соперником

"Спартак" в третий раз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги уступил ярославскому клубу

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ярославский "Локомотив" не является неудобным соперником для московского "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге, поражения столичного клуба в личных встречах нельзя назвать закономерностью. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Семен Ручкин.

"Спартак" в среду дома уступил "Локомотиву" со счетом 1:2. Ярославский клуб в третий раз в текущем сезоне победил красно-белых. В октябре "Спартак" на своем льду проиграл "Локомотиву" со счетом 2:4, в ноябре на выезде - 1:2.

"Они играют строго в обороне, знают, что делать в обороне. Мы же допускаем невынужденные ошибки, сами отдаем игры. Не сказал бы, что это неудобный соперник, - сказал Ручкин. - Мы просто играем по-другому совсем, а не так, как нам разжевывают тренеры. Надо что-то делать. Что касается того, что проиграли им третий матч подряд, не думаю, что это закономерность. Сами отдаем игры".

Ручкин охарактеризовал игру "Локомотива" в нападении. "Они хорошо обучены, всегда лезут на ворота, стараются довезти шайбу до пятака и "закопать" ее. Поэтому в целом мы были к этому готовы", - отметил собеседник агентства.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда уже обеспечила себе место в плей-офф. Следующий матч "Спартак" проведет дома 2 февраля с екатеринбургским "Автомобилистом".