СМИ: Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы 6 февраля

Фигуристка в этот день исполняла короткую программу в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине

ТАСС, 1 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы 6 февраля - в день короткой программы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщила газета The Times.

"Лишь 6 февраля 2022 года Валиеву уведомили о положительном результате допинг-теста, а к тому времени программа фигурного катания в Пекине уже шла полным ходом. Она должна была принять участие в командном турнире, который сборная России выиграла на следующий день", - говорится в материале.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После решения CAS Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, аннулировав результаты Валиевой. Фигуристка также лишилась золотых медалей чемпионата Европы и чемпионата России. После дисквалификации она сможет вернуться к соревнованиям 25 декабря 2025 года.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады Пекине. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, комментируя решение CAS, заявил, что сторона Валиевой не сумела доказать источник запрещенной субстанции, выдвинув главной версией десерт, приготовленный ее дедушкой.