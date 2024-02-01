Форвард "Оттавы" Тарасенко отдал голевую передачу в матче НХЛ с "Детройтом"

Нападающий отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой в овертайме

ТАСС, 1 февраля. "Оттава" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марк Кастелич (24), Брэди Ткачук (35), Шэйн Пинто (63). У "Детройта" отличились Даниэль Спронг (9) и Дилан Ларкин (52).

Российский нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой Пинто в овертайме. Игрок отдал 20-ю голевую передачу в текущем сезоне, также на счету Тарасенко 13 шайб в 45 играх. Защитник "Оттавы" Артем Зуб и форвард "Детройта" Клим Костин не отметились результативными действиями.

"Оттава" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 42 очка в 47 играх. "Детройт" - пятый в Атлантическом дивизионе с 58 очками после 50 встреч. В следующем матче "Оттава" примет "Торонто" 11 февраля, "Детройт" днем ранее дома сыграет с "Ванкувером".

В другом матче игрового дня "Лос-Анджелес" одержал гостевую победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:2.