Покровская назвала несправедливой дисквалификацию фигуристки Валиевой

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву является несправедливым по отношению к России. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

"Я считаю, что наказание Камилы было не то что жестким, оно абсолютно несправедливое по отношению к России. Главное, чтобы она морально и физически все это выдержала. Я думаю, что руководство федерации фигурного катания будет бороться за наши медали и оспорит это решение", - сказала Покровская.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.