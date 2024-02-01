"Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого выиграл первый матч на Кубке равноправия

Китайская команда одержала победу над катарским "Аль-Духаилем"

ТАСС, 1 февраля. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" со счетом 1:0 обыграл катарский "Аль-Духаиль" в матче товарищеского турнира "Кубок равноправия". Турнир проходит в Катаре.

Единственный гол на шестой минуте встречи забил Юй Ханьчао. Следующую встречу китайский клуб проведет против бразильского "Сантоса" 4 февраля.

27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. Матч против клуба из Катара стал для Слуцкого первым с момента назначения в "Шанхай Шэньхуа".

Кубок равноправия завершится 13 февраля. В турнире также принимает участие действующий чемпион России петербургский "Зенит".