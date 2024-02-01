Зоидзе: сборной России пришлось перестраивать игру в матче с командой Узбекистана

Главный тренер сборной России отметил, что соперник компактно играл в обороне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная Узбекистана удивила главного тренера сборной России по мини-футболу Бесика Зоидзе тем, что провела товарищескую игру в Нижнем Новгороде, выстроив компактную оборону. Об этом Зоидзе рассказал ТАСС.

В четверг сборная России провела первый домашний матч с апреля 2021 года, победив команду Узбекистана со счетом 4:2.

"Честно, для меня было сюрпризом, что Узбекистан выбрал оборонительную форму игры. Мы смотрели их матчи со сборными Марокко и Японии, они играли в агрессивный футбол. В первом тайме это была более компактная оборона и сложная в плане вскрытия: у тебя нет пространства и возможности маневрировать за счет создания разрезающих передач, вертикальной игры. И здесь нужно проявлять индивидуальное мастерство, взаимодействие на уровне двух игроков", - сказал Зоидзе.

По его словам, сборной России пришлось перестраивать свою игру. "Нам в принципе это во втором тайме, особенно в первой части второго тайма, удалось", - добавил главный тренер.