"Валера, верим!" Главному тренеру сборной России по футболу Карпину - 55 лет

Он является автором первого гола в истории сборной России, забил победный мяч в ворота французов на "Стад де Франс" и чуть не вывел национальную команду на чемпионат Европы 2000 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывшему полузащитнику, а ныне главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину в пятницу исполняется 55 лет. ТАСС рассказывает о жизненном пути специалиста.

Карпин родился в эстонской Нарве, его отец был чемпионом Эстонской ССР по хоккею, а мать - текстильщицей. В восемь лет он начал ходить в нарвскую футбольную школу, где его первым тренером стал Юрий Шаламов. Там он тренировался до 15 лет, затем переехал в Таллин, где выступал за клуб "Спорт", который в то время играл во втором дивизионе чемпионата СССР. В 1988 году Карпин, будучи военнообязанным, поехал на турнир во Львов в составе команды Прибалтийского военного округа, после чего стал игроком московского ЦСКА. В основной команде армейцев Карпину места не нашлось, поэтому во время службы он играл за ЦСКА-2, а по ее окончании стал игроком воронежского "Факела".

Там его заметил известный селекционер Валерий Покровский, который работал в московском "Спартаке", он пригласил Карпина в столичный клуб. В 1990 году Карпин дебютировал за "Спартак" в матче против ЦСКА, который завершился победой красно-белых со счетом 5:4. В той встрече Карпин вышел на замену и отдал две результативные передачи, а после игры трибуны спортивного комплекса "Олимпийский" скандировали имя дебютанта.

"Ох, сколько всякого у нас было, один дебют Валерки с ЦСКА в 90-м в чего стоит, - вспоминал в интервью газете "Спорт-Экспресс" бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев. - Это был настоящий ураган под крышей "Олимпийского"! Сначала мы вели 3:1, потом армейцы счет сравняли. Думаю - надо огонька в игру подбросить, выпускаю вместо Гены Перепаденко совсем молодого Карпина, которого мы из "Факела" взяли, а он и впрямь "огонька подбросил" - чуть ли не вторым касанием в центре поля отдал мяч чужому, и нам забивают четвертый, когда до конца оставалось всего-то минут 15".

"И тут Валера взорвался: сначала прострелил в штрафную армейцев, где [Сергей] Фокин срезал мяч в свои ворота, а потом нашел в ней [Сергея] Родионова, который и забил победный гол. Словом, в раздевалку уже шел Карпом, как тут же любя нарекли его болельщики. За те пару десятков минут я понял, что в команду пришел наш парень - спартаковский, который хочет только побеждать", - добавил специалист.

В "Спартаке" Карпин играл до 1994 года. За это время он выиграл Кубок СССР, Кубок России, три раза побеждал в чемпионате страны, а также доходил до полуфиналов Кубка европейских чемпионов (нынешнее название - Лига чемпионов) и Кубка обладателей кубков. В сезоне-1992/93 Карпин забил по два мяча в ворота английского "Ливерпуля" и нидерландского "Фейенорда".

"Поднял "Сельту" на уровень одного из лучших клубов Европы"

После провального для сборной России чемпионата мира 1994 года (команда не вышла из группы) Карпин стал игроком "Реал Сосьедад" и практически сразу попал в стартовый состав. Россиянин не только быстро освоился на поле, но также выучил язык басков и полюбился болельщикам. Во второй сезон он отметился 13 голами в различных турнирах, чем впечатлил главного тренера "Валенсии" Луиса Арагонеса, под руководством которого сборная Испании в 2008 году стала чемпионом Европы. Однако в "Валенсии" он пробыл всего один сезон, после чего перешел в "Сельту", в которой играл его соотечественник и бывший партнер по "Спартаку" Александр Мостовой.

Время, когда Карпин и Мостовой играли в "Сельте", до сих пор остается одним из лучших в истории испанского клуба. "Сельта" не завоевывала трофеи, однако стала играть в еврокубках, в которых побеждала сильнейшие команды. Клуб из города Виго обыгрывал "Ливерпуль", португальскую "Бенфику", итальянский "Ювентус". С 1999 по 2001 год "Сельта" трижды доходила до четвертьфинала Кубка УЕФА (современное название - Лига Европы), а в 2001 году дошла до финала Кубка Испании, обыграв по ходу турнира "Барселону".

По мнению Мостового, их игра с Карпиным помогла клубу выйти на новый уровень. "Если говорить о "Сельте", то его качества совместно с моими помогли вывести небольшой клуб на уровень одного из лучших в Европе, - рассказал Мостовой ТАСС. - Это характер, борьба до последнего. Не зря мы вместе с ним вошли во множество символических сборных, а когда иностранцы входят в подобные списки, это говорит о многом".

В 2002 году Карпин вернулся в "Реал Сосьедад", провел в нем три сезона и завершил карьеру игрока. В сезоне-2002/03 команда стала серебряным призером чемпионата Испании, набрав 76 очков и уступив всего 2 очка мадридскому "Реалу". Всего в чемпионате страны Карпин провел 366 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 7 результативных передач.

Автор первого гола сборной России

Не менее успешно Карпин играл в сборной России. 16 августа 1992 года национальная команда провела свой первый матч в российской истории, соперником стала сборная Мексики. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу отечественных футболистов, гол Карпина с пенальти стал первым в современной истории сборной России.

В 1994 году Карпин вошел в состав национальной команды для участия в чемпионате мира в США. Отечественная сборная тогда потерпела два поражения и одержала одну победу на групповом этапе, однако турнир больше всего запомнился болельщикам конфликтом игроков команды с тренером Павлом Садырином. После того как россияне обеспечили себе участие в чемпионате мира, 14 игроков, в том числе и Карпин, написали письмо, в котором выразили мнение, что готовить команду к турниру должен был Анатолий Бышовец, приводивший сборную СССР к победе на Олимпийских играх в 1988 году, также футболисты высказали претензии по поводу материального вознаграждения и материально-технического обеспечения сборной.

У Карпина был конфликт и с другим главным тренером сборной, Борисом Игнатьевым. После матча отборочного турнира к чемпионату мира 1998 года против команды Кипра, который завершился со счетом 1:1, Карпина не вызвали на игру против представителей Люксембурга, а затем он не играл в сборной до прихода в нее Бышовца.

Свои лучшие матчи за сборную Карпин провел в отборочном турнире к чемпионату Европы 2000 года, тогда полузащитник забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром команды. Самый важный мяч он забил в ворота действующих на тот момент чемпионов мира французов на стадионе "Стад де Франс", тот гол стал победным - встреча закончилась со счетом 3:2. Отличился Карпин и в последнем матче квалификации против команды Украины, его гол мог решить задачу выхода команды на чемпионат Европы, однако на 88-й минуте вратарь Александр Филимонов ошибся и пропустил обидный мяч от украинского нападающего Андрея Шевченко. Карпин тяжело переживал то поражение и уходил с поля со слезами на глазах.

В беседе с ТАСС полузащитник той команды Алексей Смертин назвал его одним из главных героев отборочного турнира. "Безусловно, Карпин был одним из главных героев того цикла, он забивал очень важные мячи. Конечно, победа над сборной Франции - это особенный, незабываемый момент, я ею горжусь, но нам тогда повезло, потому что во втором тайме они над нами доминировали. Я помню, что, когда Валера забил, эмоции нас переполняли, важность этого гола нельзя переоценить", - отметил Смертин.

Завершение карьеры в сборной и начало работы тренером

В 2002 году сборная России вновь сыграла в Париже против команды Франции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:0, однако запомнилась она двумя потасовками с участием Карпина. На 70-й минуте он столкнулся с защитником Биксантом Лизаразю и возмутился его жесткой игрой, после чего к нему стали подходить Зинедин Зидан, Тьерри Анри и Патрик Виейра. После судья еще раз остановил игру, показал Карпину желтую карточку, чем тот остался недоволен, и после этого снова произошла стычка между россиянином и французами.

Карпин также попал в состав сборной на чемпионат мира 2002 года, но, как и на других крупных турнирах, в которых участвовал полузащитник, российская команда не добилась успехов. В 2003 году Карпин объявил о завершении карьеры в сборной. Всего за национальную команду полузащитник провел 73 матча, забив 17 голов и отдав 7 результативных передач. В 2005 году он стал капитаном сборной России по пляжному футболу на Кубке Европы, на поле он не смог выйти из-за травмы, однако россияне завоевали на том турнире серебро.

После завершения карьеры игрока Карпин некоторое время жил в Испании, где занимался строительным бизнесом. Он также был президентом велошоссейной команды и волейбольного клуба. В 2008 году Карпин занял пост генерального директора "Спартака", на котором проработал четыре года, а в 2009-м сменил бывшего игрока "Барселоны" датчанина Микаэля Лаудрупа на посту главного тренера команды.

В 2009 году Карпин привел красно-белых к серебряным медалям в чемпионате страны. В апреле 2011 года после серии неудовлетворительных результатов Карпин написал заявление об увольнении по собственному желанию, но после поддержки футболистами команды в матче четвертьфинала Кубка России против "Краснодара" руководство клуба приняло решение не увольнять тренера. В 2012 году красно-белые дошли до четвертьфинала Лиги Европы, в котором уступили португальскому "Порту".

Некоторое время в 2012 году команду возглавлял испанец Унаи Эмери, однако он проработал недолго, Карпин вновь стал главным тренером "Спартака". Он ушел из команды в 2014 году. Тогда президент клуба Леонид Федун, комментируя отставку специалиста, назвал его "сбитым летчиком".

После "Спартака" Карпин тренировал испанскую "Мальорку" и "Торпедо" из Армавира, а потом работал футбольным экспертом на телевидении. В 2017 году после полуторагодичного перерыва возглавил "Ростов", в котором работает по сей день. В начале своей работы Карпин помог команде сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в прошлом сезоне "Ростов" до последнего тура боролся за медали чемпионата страны, но уступил на выезде московскому ЦСКА и занял четвертое место, самое высокое за время работы специалиста в клубе.

"Ответственный этап"

Летом 2021 года Карпин на время оставил пост главного тренера "Ростова" ради работы в сборной России. Специалист принял команду после отставки Станислава Черчесова, с которым играл в "Спартаке" и сборной. Под руководством Черчесова национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате Европы. Перед Карпиным была поставлена задача вывести сборную России на чемпионат мира 2022 года.

"Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы, - отметил Карпин после назначения. - Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. У меня никогда не было так много футболистов такого качества, это лучшие футболисты страны, они мастеровитые, поэтому это интересно. Да, они для меня как дети, пока они в расположении сборной".

Карпин был близок к решению задачи, под его руководством сборная России до конца отборочного турнира сохраняла шанс на завоевание прямой путевки на чемпионата мира. В последней игре против сборной Хорватии россиянам в гостях долгое время удавалось удерживать устраивающий их ничейный счет, однако на 81-й минуте защитник Федор Кудряшов забил мяч в свои ворота. Сборная России попала в плей-офф отборочного турнира, в котором должна была сыграть против команды Польши, а в случае выигрыша - против победителя матча между сборными Швеции и Чехии, однако российскую команду отстранили от соревнований из-за событий на Украине.

В 2022 году Карпин не оставил сборную России, однако вернулся на пост главного тренера в "Ростов". Под руководством Карпина после отстранения сборная России провела 10 матчей, в которых одержала четыре победы и шесть раз сыграла вничью. Соперниками россиян были команды Киргизии (2:1), Узбекистана (0:0), Таджикистана (0:0), Ирана (1:1), Египта (1:1), Катара (1:1), Кении (2:2), Ирака (2:0), Камеруна (1:0), Кубы (8:0).

После серии ничьих Карпина обвиняли в отсутствии мотивации, однако он их опроверг, заявив, что ему по-прежнему интересно работать в сборной: "У меня есть и мотивация, и интерес посмотреть, что футболисты могут или не могут сделать в нынешнем состоянии по разным причинам".

"Прямолинейный человек"

Карпина отличает непростой характер, многие считают его жестким и требовательным человеком.

"Чем Валерий Карпин удивляет в работе? Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится, - рассказал ТАСС футболист сборной Сергей Волков. - Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо - хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также может всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде. Интересные тренировки, режим и питание на высшем уровне, очень нравится".

Карпин также пользуется популярностью у болельщиков. В разных командах, где ему довелось работать, болельщики скандировали и скандируют "Валера, верим!" Также в последнем матче сборной России, где она обыграла команду Кубы, в честь него звучала песня "Валера".

"Я считаю, что выделять кого-то - лишнее. Акцентировать внимание на этом не совсем правильно, надо акцентировать внимание на всей сборной, а не на одном человеке, и не важно, что это за человек", - прокомментировал произошедшее Карпин.

Бывший партнер юбиляра по сборной России и "Спартаку" Андрей Тихонов, который успел поиграть под его руководством в столичном клубе, в беседе с ТАСС назвал Карпина очень сильным человеком. "Я знаю его очень давно, чего у нас только не было за эти годы. Я хочу сказать, что он был отличным игроком и много сделал для нашего футбола, он очень сильный, жесткий человек. Я хочу пожелать ему дальнейших успехов в работе и всей нашей сборной", - сказал Тихонов.