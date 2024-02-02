"Феррари" важнее семьи. Хэмилтон покинет "Мерседес" в конце сезона 2024 года

В четверг стало известно о том, что семикратный чемпион мира в 2025 году продолжит карьеру в итальянской гоночной команде

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Можете представить себе переход Лионеля Месси в "Реал" или Игоря Акинфеева в "Спартак"? Вот и болельщики "Формулы-1" вряд ли могли представить себе, что однажды увидят новость, которая потрясла всех 1 февраля, - семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" в конце предстоящего сезона и с 2025 года присоединится к "Феррари".

Безумие началось уже в ночь на 1 февраля по московскому времени, когда известные гоночные журналисты Уилл Бакстон и Роберто Кинкеро намекнули на предстоящую трансферную бомбу в "Формуле-1", однако раскрывать подробности не стали. Утром эту тему стали развивать другие СМИ и инсайдеры, первым о возможном переходе Хэмилтона в "Феррари" сообщил Джулиано Дюкесса - не сказать, что топовый поставщик новостей из паддока, поэтому реакция у большинства болельщиков была примерно такой: "Да ну нет, какой Хэмилтон в "Феррари"?! Что за бред". Но затем про этот трансфер стали писать все авторитетные журналисты и издания, освещающие "Формулу-1". И вот тут пришло осознание, что это все-таки правда.

Такие громкие переходы в "Формуле-1" в последнее время случаются не часто. Последним был уход четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из "Ред Булл" все в ту же "Феррари" в конце сезона-2014. Но даже тогда это не вызвало такой реакции общественности, как сейчас. Тот переход обсуждался примерно месяц, и все были к нему готовы, вчерашний же трансфер был как гром среди ясного неба. Подобные переходы случались в конце 1980-х - начале 1990-х, когда сначала Ален Прост после трех титулов с "Маклареном" ушел в "Феррари", а затем британский коллектив после долгих лет покинул и Айртон Сенна, перебравшийся в "Уильямс". В 2000-х можно отметить переход Фернандо Алонсо из "Рено" в "Макларен", тогда трансфер так же был объявлен заранее - за год. Это никак не сказалось на мотивации испанца, который выиграл второй титул и с чистой совестью отправился к конкурентам.

Причины

Что же побудило Хэмилтона сделать столь непростой шаг и покинуть команду, в которой он провел 12 сезонов (включая предстоящий)? Наиболее правдоподобной выглядит версия, что британец не сошелся с командой в концепции развития болидов. Ранее в "Мерседесе" работал топ-инженер Лоик Серра, который разделял скепсис семикратного чемпиона мира по данному вопросу. В итоге Серра разругался с руководством команды и покинул ее, уйдя в стан "Феррари", где начнет работу с 2025 года. Уход специалиста и вынудил Хэмилтона задуматься о продолжении карьеры в другом месте. Версия вполне рабочая - британец уходит к тому, с кем разделяет взгляды.

Почему "Феррари"? Хэмилтону уже 39 лет, он прекрасно понимает, что времени завоевать долгожданный восьмой титул остается все меньше. И если "Мерседес" не может предоставить ему конкурентоспособный болид, то вариантов остается два - "Феррари" или "Ред Булл". Даже если представить, что руководство австрийского коллектива потеряло рассудок и пригласило бы в напарники к Максу Ферстаппену Хэмилтона, то британец в таком случае сильно бы рисковал. Трехкратный чемпион мира из Нидерландов сейчас находится на пике карьеры и является объективно лучшим пилотом в пелотоне. Победить Ферстаппена, находясь в команде, где все заточено под него, - задача не под силу даже Хэмилтону. Возможно, на отдельных этапах он и составлял бы конкуренцию напарнику, но общая картина была бы не в пользу семикратного чемпиона мира, вряд ли он хотел бы вот так закончить свой путь в "Формуле-1".

Поэтому оставался только вариант с "Феррари", с руководством которого у британца очень хорошие отношения. С руководителем итальянского коллектива Фредериком Вассёром пилот "Мерседеса" знаком еще со времен младших "формул", именно в его команде Хэмилтон стал чемпионом GP2. А с президентом "Феррари" Джоном Экланном он познакомился много лет назад и с тех пор всегда поддерживал с ним связь. Наверняка Вассёр и Экланн и сыграли решающую роль в этом громком переходе. Они смогли убедить британца в том, что у них будет конкурентоспособный болид и один из самых мощных моторов, если не к 2025 году, то к следующему, когда в силу вступит новый технический регламент.

Плюсы, минусы

И "Феррари", и "Мерседес" пошли на определенный риск, объявив о трансфере за год. Ведь в предстоящем сезоне в командах будет по одному не слишком мотивированному пилоту. И если Хэмилтон из уважения к коллективу, в котором провел больше 10 лет, наверняка продолжит выкладываться в каждой гонке, то вот "Феррари" от Карлоса Сайнса - младшего вполне может ожидать и сюрпризов. Испанцу уже нечего терять, и он вполне может ослушиваться командных приказов и стараться доказывать другим командам свою состоятельность. Впрочем, и в крайности Сайнс вряд ли будет впадать, если где-то он переступит грань, то этим может испортить себе карьеру.

Если говорить об имиджевой составляющей, то тут "Феррари", конечно, в плюсе. За один только вчерашний день, еще до официального объявления о переходе, акции итальянского концерна на бирже подскочили на 10%. В 2025 году в продажу поступит сувенирная продукция с британцем, на чем "Феррари" также заработает немало. А само нахождение в команде семикратного чемпиона мира повысит и без того высокую медийность коллектива. В этом плане "Мерседес" сейчас явно потеряет. Однако эта ситуация может выправиться, если на место Хэмилтона придет гонщик с именем, например, Алонсо.

Что касается пилотов, то тут практически все в плюсе. Хэмилтон приходит к Шарлю Леклеру, который не должен доставить серьезных проблем. Монегаск давно уже считается перспективным пилотом, но вот полностью свой потенциал никак не раскроет, отчасти ему в этом мешает и команда. Он допускает много ошибок, что приводят к авариям. Поэтому у Хэмилтона не должно возникнуть проблем с ним, возможно, где-то он и будет уступать напарнику, но это вряд ли будет происходить часто. Что до самого монегаска, то за время пребывания в коллективе семикратного чемпиона мира он сможет набраться у него опыта, и, когда тот завершит карьеру, стать полноправным первым пилотом "Феррари". Единственным минусом для Хэмилтона в "Скудерии" станет борьба с тактикой команды, которая уже стала источником шуток в "королевских гонках". Впрочем, есть шанс что британец приведет с собой грамотных людей и избавит команду от хаоса в тактическом отделе.

Что дальше?

А дальше болельщиков ждет еще больше трансферных новостей. На 2025 год контракты имеют всего семь пилотов - Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен, Джордж Расселл ("Мерседес"), Ландо Норрис, Оскар Пиастри (оба - "Макларен") и Лэнс Стролл ("Астон Мартин"). Все остальные наверняка будут желать занять место Хэмилтона в "Мерседесе". Только за вчерашний день туда успели "сосватать" Алонсо, Сайнса, Эстебана Окона. Понятно, что спешить с выбором пилота руководство германского коллектива не будет. У них предостаточно времени, чтобы сделать правильный и обдуманный выбор. И от их решения будет зависеть распределение мест в других командах.

Чем закончится история Хэмилтона и "Феррари", пока предположить сложно. Если британец сможет выиграть восьмой титул в составе "Скудерии" и превзойти рекорд Михаэля Шумахера, который провел свои лучшие годы и стал настоящей легендой именно в "Феррари", то это будет как минимум красиво. При нынешней форме "Ред Булл" и Ферстаппена в это поверить сложно, но что будет после смены технического регламента в 2026 году, никто сказать сейчас не сможет. Да и тот факт, что последний чемпионский титул в составе "Феррари" завоевал Кими Райкконен в далеком 2007 году, не внушает оптимизма болельщикам Хэмилтона.

Сейчас же всем нужно просто "переварить" случившееся - Хэмилтон в "Феррари", и это факт, а не чей-то вымысел. Возможно, кто-то сейчас будет припоминать британцу следующее высказывание от 2018 года: "Я очень люблю "Феррари". Было бы здорово выступать за нее, но я не могу. Потому что "Мерседес" - моя семья". Что ж, Доминик Торетто, как видишь, у некоторых есть вещи поважнее семьи.