Якушев сравнил олимпийского чемпиона по хоккею Болдина с Ларионовым

2 февраля Игорю Болдину исполнилось 60 лет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Игорь Болдин по стилю игры был похож на четырехкратного чемпиона мира Игоря Ларионова. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

2 февраля Болдину исполнилось 60 лет. Он выступал за "Спартак" с 1997 по 2002 год, Якушев был главным тренером московской команды с 1997 по 2000 год.

"Игорь играл как центральный нападающий, это был мозг всей пятерки, игра практически шла через него, он, можно сказать, дирижировал атакой, также дирижировал в обороне, - сказал Якушев. - Нельзя сказать, что обладал техническими данными, но за счет выбора позиции, чутья перекрывал практически все атаки противника, умел руководить обороной в целом. Я считаю, что это один из ярких центральных нападающих такого плана, как Игорь Ларионов, который играл за счет головы, выбора позиции. Где-то они в этом плане похожи. Поздравляю Игоря с юбилеем, желаю ему здоровья прежде всего, успехов в своей профессиональной деятельности. Работалось с ним очень легко, потому что он такой коммуникабельный и открытый человек, нельзя сказать, что много говорит, но если скажет, то очень остроумно и вовремя все".

"В чем была изюминка их тройки с Николаем Борщевским и Виталием Прохоровым, которая помогла выиграть Олимпиаду 1992 года? Прежде всего изюминка в том, что все три игрока - большие мастера, они нашли химию, дополняли друг друга. Виталя - помощнее в плане стиля игры, Коля - тоже где-то похож по манере игры на Игоря, такой распасовщик, в целом получилось, что по результату на Олимпиаде они сыграли лучше остальных троек", - добавил Якушев.

Большую часть карьеры Болдин провел в "Спартаке" (1981-1992, 1996, 1997-2002), также он выступал за финские ХПК, "Туто" и шведский "Брюнес".