Футболисты "Спартака" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче

Встреча в ОАЭ завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 2 февраля. Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 обыграли столичное "Торпедо" в товарищеском матче. Встреча прошла в ОАЭ, где обе команды находятся на сборах.

По договоренности между клубами игра прошла в закрытом режиме.

Первый сбор "Спартака" в ОАЭ проходит с 22 января по 2 февраля, второй запланирован на 5-16 февраля, третий начнется 19 февраля. По окончании сборов команда отправится в Санкт-Петербург на матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", который состоится 2 марта.

"Спартак" после 18 туров набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" с 27 очками в 20 играх располагается на восьмой строчке в Мелбет - Первой лиге.