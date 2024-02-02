Тренер "Сибири" получил перелом носа после попадания шайбы в матче КХЛ

В одном из эпизодов матча против "Амура" Александру Завьялову в лицо попала шайба

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Тренер "Сибири" Александр Завьялов получил травму носа в домашнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Амуром" после попадания шайбы в лицо. Об этом журналистам рассказал и. о. главного тренера новосибирского клуба Сергей Кривокрасов.

Игра закончилась победой "Сибири" со счетом 4:3 после серии буллитов.

"Даже кровь тренер пустил, отдал все силы. Пришлось ему со сломанным носом тренировать. Можно так сказать, что эта победа досталась нам немалой кровью", - сказал Кривокрасов.

"Сибирь" занимает 10-е место в Восточной конференции, в 59 матчах набрав 55 очков. Новосибирская команда отстает от "Нефтехимика", идущего на восьмом месте, на четыре очка. "Сибири" были присуждены четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. Следующий матч "Сибирь" проведет в Казани с "Ак Барсом" 5 февраля.