"Ростов" обыграл "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 2 февраля. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 3:1 обыграл "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ в первом матче Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.

Забитыми мячами в составе "Ростова" отметились Николай Комличенко (19-я минута), Егор Голенков (54) и Иван Комаров (58). У проигравших отличился Юри Сезар (27). На 60-й минуте красную карточку получил игрок "Ростова" Умар Сако.

В составе "Ростова" первый матч провел полузащитник Денис Глушаков.

Помимо "Ростова" и "Шабаб Аль-Ахли", в турнире принимают участие московский "Спартак" и казахстанский "Кайрат". Соревнования завершатся 14 февраля.

В следующем матче "Ростов" 7 февраля сыграет со "Спартаком". "Шабаб Аль-Ахли" 6 февраля встретится с "Кайратом".

В прошлый раз турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем принимали участие "Спартак", "Ростов", "Краснодар" и "Сочи". Победителем соревнований стал "Спартак".