СМИ: игроки НХЛ примут участие в двух ближайших Олимпиадах

В 2018 и 2022 годах игроки Национальной хоккейной лиги не выступали на Олимпиаде

ТАСС, 2 февраля. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На время проведения Олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков. Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (IIHF) и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира.

Согласно действующему до 2026 года соглашению между НХЛ и профсоюзом игроков, хоккеисты должны были выступить на Олимпиадах 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности с IIHF и МОК. В 2022 году игроки НХЛ не приняли участия в олимпийском турнире из-за ситуации с коронавирусом.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

В случае допуска до олимпийского турнира 2026 года сборная России на групповом этапе сыграет с командой США. Две другие команды квартета определятся по итогам квалификации.