НХЛ согласовала с IIHF условия участия своих игроков в Олимпиадах 2026 и 2030 годов

Игроки Национальной хоккейной лиги пропустили две последние Олимпиады

ТАСС, 2 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ), профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали основные принципы, касающиеся участия игроков на двух ближайших зимних Олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"НХЛ, NHLPA и IIHF определили и согласовали основные принципы, касающиеся участия игроков. Детали будут окончательно согласованы в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении.

"Игроки НХЛ гордятся тем, что представляют свои страны. Мы рады, что сегодня, после интенсивных совместных усилий с профсоюзом игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея, мы можем официально объявить, что игроки НХЛ примут участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов", - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На время проведения Олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков. Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира.

Согласно действующему до 2026 года соглашению между НХЛ и профсоюзом игроков, хоккеисты должны были выступить на Олимпиадах 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности с IIHF и МОК. В 2022 году игроки НХЛ не приняли участия в олимпийском турнире из-за ситуации с коронавирусом.

Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. В случае допуска до олимпийского турнира 2026 года сборная России на групповом этапе сыграет с командой США. Две другие команды квартета определятся по итогам квалификации.