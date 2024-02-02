NYT: миллиардер Питер Тиль профинансирует "Олимпийские игры на стероидах"

По информации газеты, соревнования будут включать пять видов спорта - плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства - и будут проводиться раз в год

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американский предприниматель Питер Тиль профинансирует "Олимпийские игры на стероидах", на которых спортсменам будет разрешен допинг. Об этом сообщила газета The New York Post.

По ее информации, Тиль планирует предоставить более подробную информацию о планируемом мероприятии 17 апреля и продвигать свой план в Париже во время летних Олимпийских игр, которые начинаются в июле. Соревнования будут включать пять видов спорта - плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства - и будут проводиться раз в год, пишет газета.

Как заявил The New York Post создатель мероприятия доктор Арон Д'Суза, его идея заключается в том, чтобы позволить спортсменам употреблять любые вещества, которые они пожелают, "открыто и честно".

Питер Тиль - американский предприниматель немецкого происхождения. Он один из основателей электронной платежной системы PayPal.