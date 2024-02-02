2 февраля, 18:45,
обновлено 2 февраля, 19:32
КХЛ

СКА в шестой раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Нападающий СКА Захар Бардаков и вратарь ЦСКА Иван Федотов. Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Нападающий СКА Захар Бардаков и вратарь ЦСКА Иван Федотов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов и защитник СКА Сергей Сапего
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Хоккеисты СКА
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Главный тренер СКА Роман Ротенберг и тренер СКА Сергей Зубов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 232 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Воробьев (4-я минута) и Артем Земченок (53). У проигравших отличился Максим Мамин (26).

СКА и ЦСКА провели шестую личную встречу в текущем сезоне. Во всех играх победу одержала команда из Санкт-Петербурга.

СКА набрал 81 очко в 58 играх и занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 65 очками после 58 встреч располагается на 6-й строчке. В следующем матче СКА на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", ЦСКА примет екатеринбургский "Автомобилист". Игры пройдут 4 февраля.

В других матчах пятницы новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла хабаровский "Амур" (4:3), подмосковный "Витязь" уступил ярославскому "Локомотиву" (0:2), московское "Динамо" победило нижегородское "Торпедо" (2:1 в овертайме), владивостокский "Адмирал" был сильнее пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" (5:3). Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в овертайме обыграл омский "Авангард". Нападающий "Металлурга" Данила Юров сравнял счет менее, чем за секунду до конца основного времени матча. На второй минуте овертайма он же забросил победную шайбу.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

58

34

2

3

1

2

16

186-114

81

2

Локомотив

58

32

5

1

3

1

16

148-114

80

3

Динамо М

58

27

7

3

2

3

16

180-136

79

4

Спартак

60

31

3

1

4

4

17

203-167

78

5

Торпедо

58

25

5

2

3

2

21

162-145

69

6

ЦСКА

58

27

2

1

0

5

23

165-137

65

7

Северсталь

57

25

0

4

3

4

21

171-159

65

8

Динамо Мн

58

20

5

1

2

3

27

153-156

57

9

Куньлунь РС

60

11

5

4

2

4

34

136-202

46

10

Сочи

59

15

1

3

0

7

33

145-221

45

11

Витязь

58

13

3

2

4

3

33

116-193

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

60

30

7

2

3

3

15

193-154

84

2

Авангард

58

27

9

3

0

4

15

176-147

82

3

Салават Юлаев

58

31

4

2

2

3

16

173-124

79

4

Трактор

58

25

5

3

2

4

19

161-136

72

5

Лада

60

23

2

4

3

10

18

149-150

71

6

Автомобилист

60

22

5

5

4

3

21

140-138

71

7

Ак Барс

57

26

6

2

0

2

21

148-121

70

8

Нефтехимик

59

18

5

1

5

6

24

138-179

59

9

Амур

58

18

2

2

7

5

24

133-158

56

10

Сибирь

59

17

2

4

3

6

27

128-161

55

11

Адмирал

58

11

4

3

6

5

29

126-167

47

12

Барыс

57

10

4

5

2

4

32

123-174

44

  

Теги:
КХЛ