СКА в шестой раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 232 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Воробьев (4-я минута) и Артем Земченок (53). У проигравших отличился Максим Мамин (26).

СКА и ЦСКА провели шестую личную встречу в текущем сезоне. Во всех играх победу одержала команда из Санкт-Петербурга.

СКА набрал 81 очко в 58 играх и занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 65 очками после 58 встреч располагается на 6-й строчке. В следующем матче СКА на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", ЦСКА примет екатеринбургский "Автомобилист". Игры пройдут 4 февраля.

В других матчах пятницы новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла хабаровский "Амур" (4:3), подмосковный "Витязь" уступил ярославскому "Локомотиву" (0:2), московское "Динамо" победило нижегородское "Торпедо" (2:1 в овертайме), владивостокский "Адмирал" был сильнее пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" (5:3). Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в овертайме обыграл омский "Авангард". Нападающий "Металлурга" Данила Юров сравнял счет менее, чем за секунду до конца основного времени матча. На второй минуте овертайма он же забросил победную шайбу.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 58 34 2 3 1 2 16 186-114 81 2 Локомотив 58 32 5 1 3 1 16 148-114 80 3 Динамо М 58 27 7 3 2 3 16 180-136 79 4 Спартак 60 31 3 1 4 4 17 203-167 78 5 Торпедо 58 25 5 2 3 2 21 162-145 69 6 ЦСКА 58 27 2 1 0 5 23 165-137 65 7 Северсталь 57 25 0 4 3 4 21 171-159 65 8 Динамо Мн 58 20 5 1 2 3 27 153-156 57 9 Куньлунь РС 60 11 5 4 2 4 34 136-202 46 10 Сочи 59 15 1 3 0 7 33 145-221 45 11 Витязь 58 13 3 2 4 3 33 116-193 43