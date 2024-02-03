Хоккеист Кучеров заявил, что Олимпиада без россиян не будет турниром сильнейших

Игроки НХЛ смогут принять участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов

ТАСС, 3 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров надеется, что сборная России сможет принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, поскольку без россиян Олимпиада не будет турниром сильнейших команд. Комментарий Кучерова приводит агентство Associated Press.

2 февраля НХЛ, профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов в двух ближайших зимних Олимпиадах. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что игроки лиги смогут принять участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов.

"Я хочу поехать, как, думаю, каждый, это определенно много значит для страны. Я надеюсь, что сборная России будет на Олимпийских играх. И тогда будет турнир лучших против лучших, потому что без сборной России это совсем другое", - сказал Кучеров.

Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций Международного олимпийского комитета пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. В случае допуска до олимпийского турнира 2026 года сборная России на групповом этапе сыграет с командой США. Две другие команды квартета определятся по итогам квалификации.