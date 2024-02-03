Глава федерации надеется, что нейтральных российских гимнастов ждет честное судейство

FIG ранее выдала нейтральный статус российским прыгунам на батуте Яне Лебедевой, Анжеле Бладцевой, Кириллу Козлову и Даниле Касимову

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров надеется, что получившие нейтральный статус отечественные гимнасты во время выступления на международных соревнованиях не столкнутся с необъективным судейством. Об этом Макаров сообщил ТАСС.

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о получении нейтрального статуса российскими прыгунами на батуте Яной Лебедевой, Анжелой Бладцевой, Кириллом Козловым и Данилой Касимовым. Эти спортсмены уже включены в список участников февральского этапа Кубка мира в Баку.

"Нейтральный статус получили наши ведущие спортсмены, - сказал Макаров. - Опасаемся ли необъективного судейства? Надеемся, что все будет нормально. А про Олимпиаду мы пока даже не и думаем, нам сейчас самое главное - участвовать в соревнованиях".

Глава федерации отметил, что одной из причин для подачи спортсменами заявок на нейтральный статус стало их желание прогрессировать. На момент начала оформления ими документов прыжки на батуте не были включены в программу ни Игр БРИКС, ни Игр дружбы, а получение ведущими белорусскими спортсменами нейтрального статуса вело к тому, что россияне фактически лишались своих единственных соперников, имеющих серьезный авторитет в мире. "Но мы надеемся, что в окончательную программу Игр дружбы прыжки на батуте все-таки включат", - добавил собеседник ТАСС.

В начале января Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 16 белорусским прыгунам на батуте, включая олимпийского чемпиона 2021 года Ивана Литвиновича.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.