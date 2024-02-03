Тардиф рассказал, что переговоры с НХЛ об участии ее игроков в Олимпиадах были сложными

В пятницу НХЛ и профсоюз игроков объявили о договоренности об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отметил сложность переговоров с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и профсоюзом игроков об участии в Олимпиадах 2026 и 2036 годов. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу НХЛ и профсоюз игроков объявили о договоренности об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. В последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи.

"Что касается переговоров IIHF с НХЛ и профсоюзом, это было сложно, но мы это сделали, - сказал Тардиф. - Участие россиян и белорусов рассмотрит совет IIHF 12-13 февраля".

Согласно действующему до 2026 года соглашению между североамеритканской лигой и профсоюзом игроков, хоккеисты должны были выступить на Олимпиадах 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности с IIHF и Международным олимпийским комитетом. В 2022 году игроки НХЛ не приняли участия в олимпийском турнире из-за ситуации с коронавирусом.