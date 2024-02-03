Заслуженный тренер СССР Москвина проверила здоровье на выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина проверила состояние здоровья на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Показатели артериального давления 82-летней Москвиной составили 127/80, пульса - 69 ударов в минуту, аритмия не выявлена. Сатурация составила 99,8%, что является показателем в пределах нормы.

Москвина занимается тренерской работой с 1962 года, в числе ее учеников многие чемпионы Олимпийских игр, победители чемпионатов мира и Европы. Среди них Елена Валова - Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная - Антон Сихарулидзе, Елена Бечке - Денис Петров, Ирина Воробьева - Игорь Лисовский, Юко Кавагути - Александр Смирнов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.