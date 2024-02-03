Гол футболиста "Ростова" Мохеби помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 3 февраля. Сборная Ирана со счетом 2:1 обыграла команду Японии в четвертьфинальном матче Кубка Азии по футболу. Турнир проходит в Катаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились футболист "Ростова" Мохаммад Мохеби (55-я минута) и Алиреза Джаханбахш (90+6, с пенальти). У проигравших отличился Хидемаса Морита (28). Мохеби забил с передачи бывшего игрока казанского "Рубина", "Ростова" и петербургского "Зенита" Сердара Азмуна.

В полуфинале сборная Ирана сыграет с победителем противостояния между командами Катара и Узбекистана. В другом полуфинале встретятся сборные Южной Кореи и Иордании.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.