Ласицкене заявила, что вокруг фигуристки Валиевой сейчас очень много хайпа

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вокруг ситуации с нарушением антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой сейчас очень много хайпа. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

"Вокруг имени Камилы сейчас так много хайпа, я не хочу в этом участвовать", - ответила Ласицкене на вопрос, может ли она дать комментарий по ситуации с дисквалификацией фигуристки.

В январе в Москве проходил прыжковый чемпионат России по фигурному катанию, на котором Ласицкене была в качестве почетного гостя, а Валиева выступала в роли ведущей.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.