Ласицкене прокомментировала лучший результат сезона в мире, показанный украинкой Магучих

Олимпийская чемпионка рада, что спортсменки показывают высокие результаты в олимпийском сезоне

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене очень рада за украинку Ярославу Магучих и австралийку Николу Олислагерс, которые сумели в январе прыгнуть выше двух метров. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

"Я очень рада за девочек, что они сейчас находятся в очень хорошей форме и в олимпийский сезон показывают такие сногсшибательные результаты. Это классно", - сказала Ласицкене.

На Олимпиаде в Токио россиянка выиграла золотую олимпийскую медаль. Серебряный призер тех соревнований Олислагерс 27 января на турнире в Канберре первой в 2024 году смогла прыгнуть выше 2 метров (2,03). 31 января обладательница бронзовой медали токийской Олимпиады Магучих на турнире в германском Коттбусе прыгнула на 2,04.

В 2024 году лучшим результатом Ласицкене является прыжок на 1,91 метра, который она совершила 3 февраля на турнире "Русская зима". Олимпиаду россиянка выиграла с результатом 2,04.

Российские легкоатлеты отстранены от выступления на международных соревнованиях.