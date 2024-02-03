Ласицкене заявила, что пока не видит смысла анализировать причины своих невысоких прыжков

Прыгунья в высоту в субботу заняла второе место на турнире "Русская зима" с результатом 1,91 метра

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не видит смысла искать причины своих невысоких результатов. Об этом Ласицкене рассказала ТАСС.

В субботу Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на турнире "Русская зима" с результатом 1,91 метра. Победу одержала Наталья Спиридонова (1,93 метра)

"Сегодня я показала свой лучший результат в сезоне, - сказала Ласицкене. - Не вижу смысла анализировать, искать причины. Для меня эта высота является хорошим результатом. Я старалась и боролась".

На Олимпиаде в Токио Ласицкене победила с результатом 2,04 метра. Личный рекорд спортсменки - 2,06. Легкоатлетка является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).