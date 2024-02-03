Российский дзюдоист Арбузов выиграл бронзу на турнире "Большого шлема" в Париже

Победителем в весе до 81 кг стал бельгиец Маттиас Кассе

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Тимур Арбузов стал бронзовым призером турнира "Большого шлема" в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Париже.

В схватке за бронзовую медаль Арбузов победил представителя Таджикистана Сомона Махмадбекова. Обладателем еще одной бронзовой награды стал канадец Франсуа Готье-Драпо. Победителем стал бельгиец Маттиас Кассе, серебряную медаль завоевал азербайджанец Зелим Цкаев.

Арбузову 19 лет. Он является серебряным призером чемпионата России 2022 года.

Соревнования в Париже завершатся 4 февраля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.