Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Фьюри и Усиком перенесли на 18 мая

Поединок пройдет в Эр-Рияде

ТАСС, 3 февраля. Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком пройдет 18 мая в Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия.

Изначально поединок должен был пройти 23 декабря 2023 года, но был перенесен на 17 февраля. Новый перенос связан с травмой британца.

Фьюри 35 лет, на его счету 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья, он является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

37-летний Усик владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). В его активе 21 победа (14 нокаутом) и ни одного поражения.