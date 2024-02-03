Организаторы подтвердили проведение боя между Бетербиевым и Биволом 1 июня

Российские боксеры проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории

ТАСС, 3 февраля. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым пройдет 1 июня в Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в трансляции на YouTube-канале The MMA Hour.

"1 июня это будет главный бой", - сказал председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии.

14 января Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, победив британца Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В активе 33-летнего боксера 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.