Защитник "Голден Стейт" Стефен Карри набрал 60 очков в матче НБА против "Атланты"

Американец показал второй результат по количеству очков в одном матче за карьеру

ТАСС, 4 февраля. "Голден Стейт" со счетом 134:141 в овертайме проиграл "Атланте" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Стефен Карри, на счету американца 60 очков. У "Атланты" больше всех очков в активе американского защитника Трэя Янга - 35.

Карри показал второй результат по количеству очков в одном матче за карьеру. Четырехкратный чемпион НБА в феврале 2021 года набрал 62 очка в домашней игре против "Портленда" (137:122). Результат баскетболиста в игре с "Атлантой" стал лучшим в НБА в нынешнем сезоне.

"Атланта" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команду 22 победы и 27 поражений. "Голден Стейт" идет 12-м на Западе с 21 победой и 25 поражениями. В следующем матче "Атланта" примет "Лос-Анджелес Клипперс" в ночь на 6 февраля по московскому времени. "Голден Стейт" этот же день встретится на выезде с "Бруклином".