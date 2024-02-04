Шубенков рассказал, что ранний утренний подъем на сборе станет для него большим мучением

На январском тренировочном сборе в Новогорске всех приехавших атлетов обязали каждый день являться на утреннее построение

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ежеутренний ранний подъем на построение во время тренировочного сбора национальной команды России по легкой атлетике станет для чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова большим мучением, но он готов подчиниться этим требованиям в случае необходимости. Об этом Шубенков рассказал ТАСС.

Ранее многократная чемпионка России в спринтерском беге Кристина Макаренко сообщила, что на январском тренировочном сборе в подмосковном Новогорске всех приехавших атлетов обязали каждый день являться на утреннее построение.

"Мне придется очень тяжело, если придется каждый день вставать в 8:30 утра на построение, - признался Шубенков. - Очень надеюсь, что меня это обойдет стороной, мне кажется, что для состоявшихся спортсменов это излишнее требование. С другой стороны, дисциплина на сборе тоже нужна, и начинать с чего-то надо. За дисциплину борется наше руководство, и я его могу понять, в принципе".

"Хотя нас, ветеранов, учить, наверное, поздно. Мы уже сами знаем, что можно делать, а что нельзя. Но если Родина прикажет, буду выполнять все ее требования. Я ведь по природе сова, мне лечь спать раньше 12 ночи и встать в районе 9 утра очень тяжело", - добавил собеседник ТАСС, который также отметил, что очень давно не приезжал на сборы в Новогорск.

33-летний Шубенков кроме золота чемпионата мира 2015 года в беге на 110 метров имеет в своем активе серебряные медали летних мировых первенств 2017 и 2019 годов, а также бронзу ЧМ-2013.