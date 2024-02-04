Мария Шарапова отметила прогресс теннисистки Мирры Андреевой

По итогам прошлого сезона 16-летняя россиянка была признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 4 февраля. Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова рада тому, что многие молодые теннисистки, в том числе россиянка Мирра Андреева, заявляют о себе на международных турнирах. Об этом Шарапова рассказала в интервью изданию Forbes.

"Мне нравится, что новое поколение оказывается на высоте. Я была очень впечатлена тем, как Коко Гауфф одержала победу в Нью-Йорке в прошлом году. Кроме того, приятно видеть появление новых имен и перспектив для таких спортсменок, как Мирра Андреева. Сейчас мы видим гораздо больше стабильности в женском теннисе, и это действительно радует", - сказала Шарапова.

19-летняя американка Гауфф в 2023 году выиграла Открытый чемпионат США. 16-летняя Андреева по итогам прошлого сезона была признана Женской теннисной ассоциацией (WTA) новичком года.

Шараповой 36 лет, она завершила карьеру в феврале 2020 года. Спортсменка выиграла 36 соревнований под эгидой WTA, в том числе 5 турниров Большого шлема. По ходу карьеры она 21 неделю возглавляла мировой рейтинг. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Шарапова была знаменосцем сборной России на церемонии открытия и завоевала серебро в женском одиночном разряде. Она также принимала участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи. В составе российской команды спортсменка стала победительницей Кубка Федерации 2008 года (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).