Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир в Таиланде, завоевав первый титул WTA

19-летняя теннисистка в трех сетах обыграла китаянку Чжу Линь

ТАСС, 4 февраля. Представительница России Диана Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в городе Хуахин, Таиланд.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу Шнайдер, выступавшей на турнире без номера посева. Чжу Линь имела второй номер посева. Китаянка была действующей победительницей турнира.

19-летняя Шнайдер во второй раз в карьере играла в финале турнира WTA и завоевала первый титул под эгидой организации. В прошлом сезоне она уступила представительнице Туниса Онс Жабер в решающем матче на соревнованиях в китайском Нинбо. Шнайдер также стала первой россиянкой, которая сумела выиграть турнир в этом сезоне. В январе Дарья Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале соревнований в австралийской Аделаиде. Екатерина Александрова позднее в воскресенье сыграет с Остапенко в решающем матче на турнире WTA в австрийском Линце.

Шнайдер сейчас занимает 108-е место в мировом рейтинге. Благодаря выступлению на соревнованиях в Хуахине она вернется в топ-100. На турнирах Большого шлема Шнайдер не проходила далее второго круга. Россиянка является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Australian Open (2022) и US Open (2022).

Чжу Линь 30 лет, она является 45-й ракеткой мира. Победа на турнире в 2023 году - единственный титул WTA в карьере спортсменки. В том же году она показала лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до четвертого круга Australian Open.

Турнир в Хуахине проходит на покрытии "хард". Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более $267 тыс. Шнайдер стала первой россиянкой, которая выиграла данный турнир.