Сын Высоцкого рассказал, с кем из спортсменов дружил его отец

По словам Никиты Высоцкого, его отец дружил с нападающим сборной СССР по хоккею Валерием Харламовым

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Советский поэт и исполнитель песен Владимир Высоцкий поддерживал дружеские отношения с нападающим сборной СССР по хоккею Валерием Харламовым и лучшим бомбардиром сборной СССР по футболу Олегом Блохиным. Об этом ТАСС рассказал его сын Никита Высоцкий.

"С отцом на спорт ходили один раз, он [повел] меня на футбол, был матч "Динамо" - "Арарат", я запомнил. Странный чемпионат был такой, неправильный. И чемпионом стал "Арарат". "Динамо" тот матч проиграло", - сказал Никита Высоцкий.

"Он не был фанатом, но во многом из-за хоккея болел за ЦСКА. Он и с Харламовым дружил, насколько было возможно таким занятым и востребованным людям дружить. У него отец военный, сам из военной семьи, так что [болел] за ЦСКА. Хотя, когда его спрашивали про любимый клуб, он говорил, такого нет. Он дружил также с Блохиным из киевского "Динамо". Он и с [Леонидом] Буряком (футболист сборной СССР - прим. ТАСС) дружил, он был доброжелательным человеком, спорт понимал и любил", - добавил собеседник агентства.

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года.