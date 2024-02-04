Баскетболисты УНИКСа обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 83:73

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 83:73 победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 7 140 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин, который набрал 27 очков. У ЦСКА больше всех очков в активе американского разыгрывающего Каспера Уэйра - 16.

ЦСКА потерпел 4-е поражение в 26 матчах первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы лидируют в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, на счету команды 20 побед и 6 поражений.

В другом матче игрового дня красноярский "Енисей" дома одолел петербургский "Зенит" (91:83). Клуб из Красноярска впервые одолел "Зенит", до этого команды провели между собой 22 игры.