Кузяев и Головин не смогли отличиться в матче чемпионата Франции "Монако" - "Гавр"

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 4 февраля. Футбольный клуб "Монако" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Гавром" в матче 20-го тура чемпионата Франции.

В составе "Монако" отличился Виссам Бен-Йеддер (63-я минута). На 65-й минуте мяч в свои ворота забил игрок "Монако" Юссуф Фофана.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел полный матч и не отметился результативными действиями, на третьей добавленной ко второму тайму минуте игрок получил желтую карточку. Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев также не сумел отличиться и был заменен на 88-й минуте.

"Монако" занимает 4-е место в турнирной таблице, команда набрала 35 очков. "Гавр" идет на 11-м месте с 24 очками. В следующем туре "Монако" 11 февраля в гостях встретится с "Ниццей", "Гавр" в этот же день примет "Ренн".