Янчук назвал целостной игру 19-летней теннисистки Шнайдер

В воскресенье россиянка завоевала первый титул WTA в карьере

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер, выигравшая турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в городе Хуахин (Таиланд), показывает интересную и целостную игру. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В воскресенье 19-летняя Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь в финале соревнований, завоевав первый титул WTA в карьере.

"Когда выигрывает молодежь, это всегда привлекает внимание. Приятно, что у нас появляются новые имена. Шнайдер - очень интересный игрок, в свои 19 лет она показывает целостную игру, - сказал Янчук. - Первый титул в карьере всегда очень важен, он окрыляет на дальнейшие успехи. Пускай турнир не самый крупный, но для начала это очень хорошая победа, думаю, она сможет играть на высоком уровне".

Турнир в Хуахине проходит на покрытии "хард". Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более $267 тыс. Шнайдер стала первой россиянкой, которая выиграла данный турнир.