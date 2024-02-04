Сын Высоцкого отметил высокий уровень игры баскетболистов ЦСКА и УНИКСа

Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 83:73

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА и казанского УНИКСа показали хороший уровень игры в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал сын советского поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 83:73.

"Матч ЦСКА и УНИКСа интересный. Красиво играли, хорошо. Команды стараются, уровень у обеих команд высокий. Смотреть матч интересно и хочется", - сказал Никита Высоцкий.

Никита Высоцкий рассказал, что в детстве занимался баскетболом. "Это единственный вид спорта, которым я хоть как-то владел. Я редко сейчас хожу на матчи, баскетбол изменился, стал совсем другим - более динамичным, эмоциональным, смотреть интересно", - отметил собеседник агентства.

ЦСКА потерпел 4-е поражение в 26 матчах первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы лидируют в турнирной таблице. УНИКС занимает 2-е место, на счету команды 20 побед и 6 поражений.