"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Екатеринбургская команда одержала победу со счетом 5:4 после серии буллитов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 796 зрителей.

В составе гостей шайбы забросили Данил Романцев (6-я минута), Сергей Широков (12), Стефан Да Коста (21) и Алексей Бывальцев (35). Да Коста реализовал победный буллит. У ЦСКА отличились Антон Слепышев (8, 46), Тахир Мингачев (14) и Павел Карнаухов (55).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. В первом матче, который прошел в Екатеринбурге, "Автомобилист" одержал победу со счетом 3:2.

"Автомобилист" благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 73 очка в 61 матче. ЦСКА идет седьмым на Западе с 66 очками после 59 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 6 февраля в гостях сыграет с московским "Динамо", ЦСКА в этот же день на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 59 35 2 3 1 2 16 190-117 83 2 Локомотив 58 32 5 1 3 1 16 148-114 80 3 Динамо М 58 27 7 3 2 3 16 180-136 79 4 Спартак 60 31 3 1 4 4 17 203-167 78 5 Торпедо 59 25 5 2 3 2 22 164-148 69 6 Северсталь 58 26 0 4 3 4 21 174-161 67 7 ЦСКА 59 27 2 1 1 5 23 169-142 66 8 Динамо Мн 59 21 5 1 2 3 27 157-156 59 9 Куньлунь РС 61 12 5 4 2 4 34 140-204 48 10 Сочи 59 15 1 3 0 7 33 145-221 45 11 Витязь 59 13 3 2 4 3 34 118-197 43