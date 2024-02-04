"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 796 зрителей.
В составе гостей шайбы забросили Данил Романцев (6-я минута), Сергей Широков (12), Стефан Да Коста (21) и Алексей Бывальцев (35). Да Коста реализовал победный буллит. У ЦСКА отличились Антон Слепышев (8, 46), Тахир Мингачев (14) и Павел Карнаухов (55).
Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. В первом матче, который прошел в Екатеринбурге, "Автомобилист" одержал победу со счетом 3:2.
"Автомобилист" благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 73 очка в 61 матче. ЦСКА идет седьмым на Западе с 66 очками после 59 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 6 февраля в гостях сыграет с московским "Динамо", ЦСКА в этот же день на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".
1
СКА
59
35
2
3
1
2
16
190-117
83
2
Локомотив
58
32
5
1
3
1
16
148-114
80
3
Динамо М
58
27
7
3
2
3
16
180-136
79
4
Спартак
60
31
3
1
4
4
17
203-167
78
5
Торпедо
59
25
5
2
3
2
22
164-148
69
6
Северсталь
58
26
0
4
3
4
21
174-161
67
7
ЦСКА
59
27
2
1
1
5
23
169-142
66
8
Динамо Мн
59
21
5
1
2
3
27
157-156
59
9
Куньлунь РС
61
12
5
4
2
4
34
140-204
48
10
Сочи
59
15
1
3
0
7
33
145-221
45
11
Витязь
59
13
3
2
4
3
34
118-197
43
1
Металлург
60
30
7
2
3
3
15
193-154
84
2
Авангард
58
27
9
3
0
4
15
176-147
82
3
Салават Юлаев
59
31
4
2
2
3
17
176-128
79
4
Автомобилист
61
22
5
6
4
3
21
145-142
73
5
Ак Барс
58
27
6
2
0
2
21
152-122
72
6
Трактор
59
25
5
3
2
4
20
162-140
72
7
Лада
60
23
2
4
3
10
18
149-150
71
8
Нефтехимик
59
18
5
1
5
6
24
138-179
59
9
Амур
59
18
3
2
7
5
24
136-160
58
10
Сибирь
59
17
2
4
3
6
27
128-161
55
11
Адмирал
59
11
4
3
6
5
30
126-171
47
12
Барыс
58
10
4
5
2
5
32
125-177
45