4 февраля, 16:31
КХЛ

"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Екатеринбургская команда одержала победу со счетом 5:4 после серии буллитов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 796 зрителей.

В составе гостей шайбы забросили Данил Романцев (6-я минута), Сергей Широков (12), Стефан Да Коста (21) и Алексей Бывальцев (35). Да Коста реализовал победный буллит. У ЦСКА отличились Антон Слепышев (8, 46), Тахир Мингачев (14) и Павел Карнаухов (55).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. В первом матче, который прошел в Екатеринбурге, "Автомобилист" одержал победу со счетом 3:2.

"Автомобилист" благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 73 очка в 61 матче. ЦСКА идет седьмым на Западе с 66 очками после 59 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 6 февраля в гостях сыграет с московским "Динамо", ЦСКА в этот же день на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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