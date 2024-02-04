"Локомотив" победил московское "Динамо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 396 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Мартин Гернат (31-я минута), Даниил Бут (39) и Степан Никулин (51). Победный буллит на счету Никулина. У проигравших трижды отличился Седрик Пакетт (9, 14, 15).
Пакетт забросил три шайбы за 6 минут и 10 секунд, став автором самого быстрого хет-трика Динамо в КХЛ. Нападающий "Динамо" Никита Гусев отметился тремя результативными передачами. В текущем сезоне он сделал 57 голевых пасов и побил клубный рекорд в КХЛ по этому показателю. Гусев превзошел достижение Вадима Шипачева, который в сезоне-2018/19 отдал 55 результативных передач.
"Локомотив" набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 80 очками в 59 играх располагается на 3-й строчке Запада.
В следующем матче "Локомотив" 7 февраля примет новосибирскую "Сибирь". "Динамо" 6 февраля дома сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
1
СКА
59
35
2
3
1
2
16
190-117
83
2
Локомотив
59
32
5
2
3
1
16
152-117
82
3
Динамо М
59
27
7
3
3
3
16
183-140
80
4
Спартак
60
31
3
1
4
4
17
203-167
78
5
Торпедо
59
25
5
2
3
2
22
164-148
69
6
Северсталь
58
26
0
4
3
4
21
174-161
67
7
ЦСКА
59
27
2
1
1
5
23
169-142
66
8
Динамо Мн
59
21
5
1
2
3
27
157-156
59
9
Куньлунь РС
61
12
5
4
2
4
34
140-204
48
10
Сочи
59
15
1
3
0
7
33
145-221
45
11
Витязь
59
13
3
2
4
3
34
118-197
43
1
Металлург
60
30
7
2
3
3
15
193-154
84
2
Авангард
58
27
9
3
0
4
15
176-147
82
3
Салават Юлаев
59
31
4
2
2
3
17
176-128
79
4
Автомобилист
61
22
5
6
4
3
21
145-142
73
5
Ак Барс
58
27
6
2
0
2
21
152-122
72
6
Трактор
59
25
5
3
2
4
20
162-140
72
7
Лада
60
23
2
4
3
10
18
149-150
71
8
Нефтехимик
59
18
5
1
5
6
24
138-179
59
9
Амур
59
18
3
2
7
5
24
136-160
58
10
Сибирь
59
17
2
4
3
6
27
128-161
55
11
Адмирал
59
11
4
3
6
5
30
126-171
47
12
Барыс
58
10
4
5
2
5
32
125-177
45