4 февраля, 17:42
КХЛ

"Локомотив" победил московское "Динамо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Защитник "Локомотива" Александр Елесин и нападающий "Динамо" Дмитрий Рашевский. Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Защитник "Локомотива" Александр Елесин и нападающий "Динамо" Дмитрий Рашевский
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Хоккеисты "Динамо"
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Нападающий "Локомотива" Денис Алексеев и нападающий "Динамо" Артем Ильенко
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Нападающий "Динамо" Седрик Пакетт
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Нападающий "Локомотива" Александр Полунин и защитник "Динамо" Андрей Миронов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Хоккеисты "Локомотива"
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Ярославская команда выиграла со счетом 4:3 после серии буллитов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 396 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Мартин Гернат (31-я минута), Даниил Бут (39) и Степан Никулин (51). Победный буллит на счету Никулина. У проигравших трижды отличился Седрик Пакетт (9, 14, 15).

Пакетт забросил три шайбы за 6 минут и 10 секунд, став автором самого быстрого хет-трика Динамо в КХЛ. Нападающий "Динамо" Никита Гусев отметился тремя результативными передачами. В текущем сезоне он сделал 57 голевых пасов и побил клубный рекорд в КХЛ по этому показателю. Гусев превзошел достижение Вадима Шипачева, который в сезоне-2018/19 отдал 55 результативных передач.

"Локомотив" набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 80 очками в 59 играх располагается на 3-й строчке Запада.

В следующем матче "Локомотив" 7 февраля примет новосибирскую "Сибирь". "Динамо" 6 февраля дома сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

59

35

2

3

1

2

16

190-117

83

2

Локомотив

59

32

5

2

3

1

16

152-117

82

3

Динамо М

59

27

7

3

3

3

16

183-140

80

4

Спартак

60

31

3

1

4

4

17

203-167

78

5

Торпедо

59

25

5

2

3

2

22

164-148

69

6

Северсталь

58

26

0

4

3

4

21

174-161

67

7

ЦСКА

59

27

2

1

1

5

23

169-142

66

8

Динамо Мн

59

21

5

1

2

3

27

157-156

59

9

Куньлунь РС

61

12

5

4

2

4

34

140-204

48

10

Сочи

59

15

1

3

0

7

33

145-221

45

11

Витязь

59

13

3

2

4

3

34

118-197

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

60

30

7

2

3

3

15

193-154

84

2

Авангард

58

27

9

3

0

4

15

176-147

82

3

Салават Юлаев

59

31

4

2

2

3

17

176-128

79

4

Автомобилист

61

22

5

6

4

3

21

145-142

73

5

Ак Барс

58

27

6

2

0

2

21

152-122

72

6

Трактор

59

25

5

3

2

4

20

162-140

72

7

Лада

60

23

2

4

3

10

18

149-150

71

8

Нефтехимик

59

18

5

1

5

6

24

138-179

59

9

Амур

59

18

3

2

7

5

24

136-160

58

10

Сибирь

59

17

2

4

3

6

27

128-161

55

11

Адмирал

59

11

4

3

6

5

30

126-171

47

12

Барыс

58

10

4

5

2

5

32

125-177

45

  

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КХЛ