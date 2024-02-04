"Локомотив" победил московское "Динамо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Ярославская команда выиграла со счетом 4:3 после серии буллитов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 396 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Мартин Гернат (31-я минута), Даниил Бут (39) и Степан Никулин (51). Победный буллит на счету Никулина. У проигравших трижды отличился Седрик Пакетт (9, 14, 15).

Пакетт забросил три шайбы за 6 минут и 10 секунд, став автором самого быстрого хет-трика Динамо в КХЛ. Нападающий "Динамо" Никита Гусев отметился тремя результативными передачами. В текущем сезоне он сделал 57 голевых пасов и побил клубный рекорд в КХЛ по этому показателю. Гусев превзошел достижение Вадима Шипачева, который в сезоне-2018/19 отдал 55 результативных передач.

"Локомотив" набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 80 очками в 59 играх располагается на 3-й строчке Запада.

В следующем матче "Локомотив" 7 февраля примет новосибирскую "Сибирь". "Динамо" 6 февраля дома сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

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