Руя Виторию отправили в отставку с поста главного тренера сборной Египта по футболу

Египетская команда завершила выступление на Кубке африканских наций на стадии 1/8 финала

ТАСС, 4 февраля. Португалец Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Египта по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Мохамед Юссеф. Вместе с Виторией сборную покинул его тренерский штаб. В заявлении EFA отмечается, что организация занимается поиском иностранных специалистов.

Витория возглавлял сборную Египта с лета 2022 года. 28 января египтяне в матче 1/8 финала Кубка африканских наций уступили в серии пенальти сборной ДР Конго со счетом 7:8 (основное и дополнительное время - 1:1).

Витории 53 года, до назначения на пост главного тренера египетской сборной он с мая по декабрь 2021 года возглавлял московский "Спартак". При нем команда не сумела пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но вышла с первого места в группе в 1/8 финала Лиги Европы. Всего под руководством Витории "Спартак" провел 26 матчей, в которых одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

Ранее Витория возглавлял саудовский "Аль-Наср", где завершил работу в 2020 году, португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).