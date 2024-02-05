Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в штате Нью-Джерси

Встреча пройдет 19 июля

ТАСС, 4 февраля. Финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году состоится на стадионе "Метлайф Стэдиум" в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча пройдет 19 июля. Стадион вмещает 82 500 зрителей. Матч за третье место пройдет в Майами на арене "Хард Рок Стэдиум", которая вмещает 64 767 зрителей.

Турнир примут США, Канада и Мексика. Матч открытия чемпионата мира пройдет 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 команд. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей - команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших коллективов, занявших третьи места. После группового этапа команды сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.