"Атлетико" в добавленное время ушел от поражения в матче чемпионата Испании с "Реалом"

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 5 февраля. "Реал" со счетом 1:1 на своем поле сыграл вничью с "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе хозяев забитым мячом отметился Браим Диас (20-я минута), у гостей отличился Маркос Льоренте (90+3). Диас изначально не был включен в стартовый состав "Реала", но из-за травмы Винисиуса вышел на поле с первых минут.

"Реал" прервал серию из шести побед в чемпионате Испании и с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Атлетико" набрал 48 очков и располагается на четвертой строчке.

В следующем туре "Реал" 10 февраля примет идущую на втором месте "Жирону" (56 очков), "Атлетико" 11 февраля на выезде сыграет с "Севильей".