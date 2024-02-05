Футболист Нобоа объяснил причины ухода из "Сочи"

Эквадорский полузащитник покинул российский клуб 24 января

ТАСС, 5 февраля. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа почувствовал необходимость в изменениях, поэтому принял решение покинуть футбольный клуб "Сочи" и вернуться на родину. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 января 38-летний Нобоа покинул "Сочи". Футболист продолжит карьеру в эквадорском клубе "Эмелек".

"Сложилась такая ситуация, - сказал Нобоа. - Конечно, это решение далось мне нелегко, я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину".

Футболист рассказал, как его встретили в Эквадоре. "Очень хорошо, счастлив, что вернулся на родину. Меня очень тепло встретили, здесь всегда добрые болельщики, полный стадион. Именно "Эмелек" дал мне дорогу в профессиональный футбол, поэтому я хотел вернуться сюда. Здесь мой дом, плюс мне очень близка культура", - добавил он.

Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и "Эмелек". За сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нобоа стал чемпионом России в составе "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2018/19). Он занимает второе место по количеству матчей среди легионеров в истории РПЛ - 366. Лидером является литовец Дейвидас Шемберас (369).