Футболист Нобоа не исключил, что в будущем возобновит процесс получения гражданства РФ

Эквадорец 24 января покинул клуб "Сочи" и продолжит карьеру на родине

ТАСС, 5 февраля. Эквадорский футболист Кристиан Нобоа не исключил вариант, при котором в будущем возобновит процесс получения российского гражданства. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 января Нобоа, занимающий второе место по количеству матчей среди легионеров в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), покинул "Сочи". Футболист продолжит карьеру в эквадорском клубе "Эмелек".

"Документы нужно было делать сейчас, в феврале-марте, а теперь я в Эквадоре, поэтому не могу подписать их. В этом и есть причина приостановки [процесса получения российского гражданства]. Возможно, в будущем снова займусь этим", - сказал Нобоа.

Футболисту 38 лет, он выступал за "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России. Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и "Эмелек". За сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком РПЛ. Нобоа стал чемпионом России в составе "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2018/19). В РПЛ игрок провел 366 матчей и занимает второе место по этому показателю, уступая только литовцу Дейвидасу Шемберасу (369).