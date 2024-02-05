Футболист Нобоа не исключил, что вернется в РПЛ в качестве тренера или менеджера

Полузащитник в январе покинул "Сочи"

ТАСС, 5 февраля. Эквадорский футболист Кристиан Нобоа рассчитывает вернуться в Мир - Российскую премьер-лиги (РПЛ) в будущем в качестве тренера или менеджера. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 января "Сочи" объявил об уходе Нобоа из команды, футболист продолжит карьеру в эквадорском клубе "Эмелек".

"Конечно, - ответил Нобоа на вопрос, готов ли он вернуться в РПЛ, если его пригласят в качестве тренера или менеджера. - Почему нет? Это следующий шаг, бог знает, когда, но он будет. Пока я играю за "Эмелек". Могу сказать, что он точно будет моим последним профессиональным клубом".

Нобоа 38 лет, он выступал за "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России. Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и "Эмелек". За сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком РПЛ. Нобоа стал чемпионом России в составе "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2018/19). В РПЛ игрок провел 366 матчей и занимает второе место по этому показателю среди легионеров, уступая только литовцу Дейвидасу Шемберасу (369).