Футболист Нобоа рассказал о самых запоминающихся моментах выступления в РПЛ

Полузащитник выделил голы в ворота "Баварии" и "Барселоны"

ТАСС, 5 февраля. Голы в ворота испанской "Барселоны" и германской "Баварии" являются самыми запоминающимися моментами для эквадорского футболиста Кристиана Нобоа за время выступления в клубах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 января Нобоа покинул "Сочи" и продолжит карьеру в эквадорском клубе "Эмелек".

"Выделю два момента: мой штрафной в ворота "Баварии" за "Ростов", а также гол "Барселоне" в составе "Рубина", - сказал игрок.

"Честно, мне везде нравилось, провел очень хорошее время, играя в России, - продолжил футболист. - Скучаю по временам в "Рубине", когда я только начинал свой путь в России, помню "Динамо", когда впервые переехал в Москву, мне так понравилось там жить, плюс в Москве родился мой второй сын, Лукас. Позже я перешел в "Ростов", это было жаркое, горячее время, мы показывали искрометный футбол. Мне также нравится Санкт-Петербург, там я дважды становился чемпионом. "Сочи" - моя последняя команда, финальный аккорд, город, который похож на мой дом - там тепло, есть море, это хороший клуб, у меня там осталось много друзей".

Нобоа 38 лет, он выступал за "Сочи" с 2019 года, в сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России. Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и "Эмелек". Нобоа стал чемпионом России в составе "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2018/19). В РПЛ игрок провел 366 матчей и занимает второе место по этому показателю среди легионеров, уступая только литовцу Дейвидасу Шемберасу (369). По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком чемпионата России.